Auftakterfolg für die Verbandsliga-Handballerinnen der TS Rodalben: Sie gewannen am Sonntag in eigener Halle gegen die WSG Rheinauen mit 34:28 (19:13).

Zu Beginn verlief die Partie noch ausgeglichen, doch ab dem 7:7 (13.) zeigte die TSR-Hintermannschaft zusammen mit Torfrau Hannah Allgaier eine starke Leistung. Im Angriff trafen die Rodalberinnen die richtigen Entscheidungen und erzielten einfache Treffer über die erste oder zweite Welle. So zogen sie binnen acht Zeigerumdrehungen auf 16:8 davon. Diesen Vorsprung verteidigte das Team von Trainer Timo Steinbach zunächst bis in die zweite Hälfte, fiel dann aber in ein kleines Loch, und die Spielgemeinschaft von TuS Neuhofen und TG Waldsee kam auf drei Treffer (24:21) heran. „Mir haben sechs Spielerinnen gefehlt, weshalb unsere Bank nicht rappelvoll war. Daher waren wir irgendwann physisch und mental platt. Man darf auch nicht vergessen, für viele war es das erste Spiel im aktiven Bereich“, erklärt Steinbach.

Kurzes Tief

Dieses Tief hielt aber nicht lange an, und so wurde es doch noch ein deutlicher Premierensieg für den Aufsteiger. „In der Vorbereitung musste ich aus persönlichen Gründen kürzertreten. Ich gab den Mädels und meinem Co-Trainer nur den Matchplan vor. Daher gehören ihnen die Lorbeeren für diesen Sieg“, sagte Steinbach. Am Sonntag (18 Uhr) steigt in Waldfischbach das Derby gegen Thaleischweiler.

SO SPIELTEN SIE