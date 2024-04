Ein 34-jähriger Mann nutzte am frühen Samstagmorgen die Gelegenheit und stahl das Auto eines Zeitungsausträgers, das dieser kurz mit laufendem Motor stehengelassen hatte. Der Austräger war in der Baumbuschstraße unterwegs, als gegen 4.30 Uhr der Dieb mit seinem Auto davonfuhr. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte das Auto auf dem Weg nach Pirmasens anhalten. Die Ermittler teilten mit, dass der Dieb psychisch auffällig wirkte und abschließend in die Psychiatrie des Städtischen Krankenhauses gebracht wurde.