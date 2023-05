Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die spezielle Pirmasenser Variante des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wurde am Montag auf 28 Tafeln erweitert. In der Joßstraße wurde zum Gedenken an die früheren jüdischen Bewohner drei Gedenktafel am Haus mit der Nummer 15 angebracht.

Bis in die Nazizeit wohnten in der Joßstraße 15 die Familien Dreifus und Rubin, die in Pirmasens eine Lederhandlung betrieben. Drei Bronzeplaketten erinnern jetzt an sie. Die Enthüllung