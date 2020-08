Als ein 88-Jähriger am Dienstag gegen 12 Uhr in der Pirmasenser Bismarckstraße, oberhalb der TVP-Halle, in sein Auto stieg, sprach ihn ein Fremder an. Dem Unbekannten gelang es, den Geldbeutel des Mannes an sich zu nehmen. Obwohl der ältere Mann laut Polizeibericht sofort darum bat, dass der Mann Abstand halten und weggehen solle, bedrängte der Mann den Senior förmlich.

Dabei gelang es dem Täter, dem Mann seinen schwarzen Ledergeldbeutel aus der Hosentasche zu stehlen. Darin befanden sich unter anderem 100 Euro und eine Scheckkarte. Der Rentner bemerkte den Diebstahl erst später.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 25 bis 27 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schwarze, kurze Haare ohne Bart, osteuropäische Erscheinung mit entsprechendem Akzent, sportlich, schlank, lebhaft, trug dunkle, sportliche Kleidung und helle Turnschuhe. Die Pirmasenser Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.

In den vergangenen Wochen häufen sich Straftaten, bei denen Senioren im Fokus stehen. Wie am Dienstag berichtet, wurde ein 83-Jähriger am Wochenende Opfer eines Trickbetrügers, der den Senior nach einem Besuch auf der Bank ansprach. Dem Unbekannten gelang es ebenfalls, die Bankkarte des Seniors zu entwenden.