Es vergeht fast kein Monat, in dem es in der Südwestpfalz nachts nicht irgendwo kracht. Die Täter richten einen massiven Schaden an und nehmen in Kauf, dass Unbeteiligte verletzt werden. Für die Banken und ihre Versicherungen bedeutet jeder gesprengte Geldautomat nicht nur eine Menge Arbeit, sondern auch ein wirtschaftlicher Schaden. Schnell geht es um Beträge im sechsstelligen Bereich. Die Verantwortlichen der Sparkasse Südwestpfalz haben dennoch entschieden, dass im Laufe des Jahres alle betroffenen Standorte wieder öffnen.

