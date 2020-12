Der Geldautomat im Vorraum der Raiffeisen- und Volksbank Südliche Weinstraße-Wasgau in der Bitscher Straße ist in der Nacht auf Montag gegen 3.20 Uhr von Unbekannten aufgehebelt worden. Auf dem Video-Material sind laut Polizei nach erster Sichtung mindestens zwei maskierte Täter erkennbar. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurden die Täter bei ihrem Werk gestört. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.