Das Zweibrücker Straßentheaterspektakel war ein Riesenerfolg: 15.000 Besucher kamen am Wochenende in die Innenstadt.

In Hornbach riss ein lauter Knall am Samstagmorgen die Anwohner aus dem Schaf. Unbekannte hatten den Geldautomaten in der Sparkasse gesprengt.

Der queere Treff Buntgemischt hat an die Stadt Pirmasens appelliert, an Aktionstagen die Regenbogenflagge zu hissen. Diesen Vorschlag hat das Rathaus abgelehnt.

Wie gefährlich die Arbeit im Wald sein kann, davon berichtete der Leiter des Forstamts dem Schmitshauser Gemeinderat.

Hunderte Besucher haben am Samstag den Nardini-Wallfahrtstag besucht. Neben wohltätigem Wein war einiges geboten.

Mauschbach hat bald ein Neubaugebiet. Das Problem: Keiner will mehr bauen.

Der Pirmasenser Kevin Gremm hat bei seinem Debüt gleich die Bronzemedaille bei deutschen Meisterschaften gewonnen und ist auf dem Weg ins Nationalteam – der Beach-Wrestler. Was anders ist als beim normalen Ringen lesen Sie hier.

Ein Kamel, eine Schildkröte, ein Löwe udn viele Schweinchen: Unser Sepp vom Hallplatz schreibt dieses Mal über die Tiere in Zweibrücken, auf denen die Kinder so gerne rumturnen.

Gerüchte hatten sich in den letzten Wochen verbreitet, wonach der Spielmannszug Rodalben sein Gelände in der Hettersbach samt Vereinsheim verkaufen wolle. Doch das stimmt nicht.

Im Juni nimmt das neue Bahnhofshotel am Alten Bahnhöf’l in Dahn-Reichenbach seinen Betrieb auf. Die Einweihung am Samstag gab Einblicke, wie Eisenbahnfan Matthäus Burkhart seinen Hotel-Traum umgesetzt hat.