Eine Million Euro bekommt Zweibrücken vom Land, um seine Ampeln zu erneuern. Insgesamt fließen in den nächsten beiden Jahren acht Millionen Euro für Straßen und Radwege in die Landstraßen in der Stadt und den umliegenden Dörfern.

Wer sich beim Karat-Konzert in der Zweibrücker Festhalle vor einer behäbigen Ostalgie-Revue fürchtete, wird gleich zu Beginn von mitreißender Rockmusik überrollt.

Endlich wieder was los am Eck: Die Wiedereröffnung vom Irish Pub haben die Pirmasenser gleich richtig gefeiert.

Wer aus Richtung Thaleischweiler-Fröschen, Rieschweiler und Maßweiler an den Bahnhof Biebermühle, nach Waldfischbach-Burgalben und zur Tankstelle in Thaleischweiler möchte, muss ab Dienstagnachmittag eine Umleitung fahren.

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land will Energie sparen. In den Dienstzimmern der Verwaltung wird die Temperatur auf 19 Grad reduziert, warmes Wasser zum Händewaschen gibt es in der Verwaltung und in den Grundschulen künftig nicht mehr.

Für das ehemalige Landhotel Wasgau in Hauenstein gibt es neue Pläne: Investoren wollen daraus eine Wohnungsanlage machen. Der Rat will aber erst Details kennen, bevor es grünes Licht gibt.

Für besonderes Engagement hat Bischof Wiesemann Frauen und Männer aus der Diözese mit der höchsten Auszeichnung geehrt. Gleich zweimal ging die Pirminius-Plakette ins Dahner Felsenland.