Ab sofort erfolgt die kostenlose Ausgabe der Gelben Säcke und Hundekotbeutel bis auf Weiteres ausschließlich im Rathaus am Exerzierplatz. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Damit soll die anhaltend hohe Besucherfrequenz im Bürger-Service-Center reduziert werden, um einen Beitrag zum Infektionsschutz von Kunden und Mitarbeitern zu leisten. Die vollverglaste Info-Theke im Eingang des Rathauses am Exe ermögliche eine weitestgehend kontaktlose Ausgabe der Plastiktüten. Die Abholung ist montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr möglich. Donnertags ist die Info-Theke bis 18 Uhr und freitags bis 12 Uhr besetzt. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in sämtlichen Dienstgebäuden der Stadtverwaltung ist obligatorisch.

Vorsprachen bei Ämtern und Dienststellen auf das Allernötigste zu beschränken

Vor dem Hintergrund des weiterhin dynamischen Infektionsgeschehens hat die Stadtverwaltung ihren dringenden Appell erneuert, persönliche Vorsprachen bei Ämtern und Dienststellen auf das Allernötigste zu beschränken. Bürger seien aufgefordert, wo immer es möglich ist, Angelegenheiten ausschließlich schriftlich, telefonisch oder auf digitalem Weg zu erledigen oder zu besprechen. Außerdem sollten Unterlagen und Dokumente nicht persönlich, sondern idealerweise per Post oder E-Mail eingereicht werden.

Die Mitarbeiter besonders stark frequentierter Beratungs- und Kontaktstellen prüfen am Telefon, ob Anliegen unbürokratisch, ohne persönliche Vorsprache erledigt werden können. Sind diese unvermeidbar, werden Betroffene gebeten, nur Personen mitzubringen, die zur Klärung des Anliegens unbedingt nötig sind. Bürger sind angehalten, bei unaufschiebbaren Vorsprachen unbedingt vorab einen Termin zu vereinbaren und zu erfragen, welche Unterlagen benötigt werden. Dies helfe, Wartzeiten und Mehrfachbesuche zu vermeiden. Online-Terminvergaben sind beim Bürger-Service-Center (BSC) und dem Ausländeramt unter terminvergabe.stadt-pirmasens.de möglich. Ein großer Teil der städtischen Dienstleistungen könne bereits über Online-Services in Anspruch genommen werden. Eine Übersicht findet sich unter: www.pirmasens.de/buergerservice. Bei Fragen stehen auch die Mitarbeiter im Bürger-Service-Center unter der Telefonnummer 06331/84-2911 zur Verfügung.