Ein Lastwagenfahrer hat am Dienstagabend auf der A8 bei Pirmasens für eine gefährliche Situation gesorgt. Der Mann fuhr mehrere hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung, bevor er versuchte, seinen Laster zu wenden. Nach Angaben der Polizei ging gegen 21.45 Uhr eine Reihe von Notrufen ein, die von einem Geisterfahrer auf der Strecke zwischen der Anschlussstelle Pirmasens-Winzeln und der Abfahrt zur B10 berichteten.

Zeugen erklärten, der Laster sei von der Abfahrt Winzeln kommend auf der falschen Fahrbahn in Richtung Zweibrücken unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug etwa 400 Meter vor der Abfahrt. Zu diesem Zeitpunkt stand der Lastwagen quer auf der Fahrbahn. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug kurz darauf in der Abfahrt zur B10 abstellen, wo die Polizei ihn kontrollierte.

Nach ersten Ermittlungen erklärte der ausländische Fahrer, er habe sich verfahren. Erst als ihm mehrere Autos entgegenkamen, habe er seinen Fehler bemerkt und angehalten. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall, und niemand wurde verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann.