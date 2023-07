Am Montag um 20.53 Uhr kam einem 45-jährigen Autofahrer aus Pirmasens im Kreisverkehr am Wasserturm in Fehrbach ein 65-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem Auto entgegen. Der 65-Jährige war wohl falsch in den Kreisel eingebogen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, beide Autofahrer wurden dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.