40.200 Euro kostet der Abriss, bis zu 440.000 Euro der Wiederaufbau. Eine grob 150.000 Euro teure Lösung rückt in den Blick – der Gemeinderat ist jetzt gefragt.

Die Mauer muss weg. Wer diesen Satz hört, denkt vermutlich zunächst an die deutsche Wiedervereinigung. Wer in Geiselberg diesen Satz hört – in der vergangenen Ratssitzung hatte ihn Ortsbürgermeisterin Marika Vatter ( FWG) gesagt –, weiß, dass es um eine andere Mauer geht: die Friedhofsmauer in Geiselberg. Die ist sanierungsbedürftig. Darüber besteht Einigkeit. Die Einigkeit endet an diesem Punkt. Wie die Mauer saniert werden soll, ist strittig.

Ein Teil der Mauer ist bereits weg. Die ersten Steine fielen, als ein gemeindliches Fahrzeug die Mauer rammte. Zwischenzeitlich ist der Bagger im Auftrag der Gemeinde angerückt, hat weitere Teile der Sandsteinmauer abgerissen. 40.200 Euro kostet dieser Abriss, den der Gemeinderat im März beauftragt hat.

Eigentlich soll die Mauer ausgebaut werden

Im Juni 2022 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Friedhofstraße auszubauen. Einem Vorschlag des Ingenieurbüros, das niveaugleich zu tun. Gewünscht ist eine stärkere Abgrenzung von Gehweg und Straße. Die Friedhofstraße ist teilweise sehr schmal, Bürgersteige sind nur bedingt vorhanden. Ohne die Mauer zu versetzen – weshalb der Satz fiel, dass die Mauer weg muss – wird der breitere Ausbau nicht funktionieren.

Als der Rat diese Entscheidung traf, gab es im Geiselberger Gemeinderat nur eine Fraktion: die FWG. Seit der Wahl 2024 ist mit der ZfG eine weitere Fraktion im Rat vertreten. Die FWG hat die Ratsmehrheit behalten. Nach Konstituierung des neuen Rates hatte die ZfG darum gebeten, dass man sich noch mal mit dem Thema Friedhofsmauer befassen solle. Daran und daran, dass das damals nicht gewollt gewesen sei, erinnerte in der vergangenen Ratssitzung ZfG-Sprecher Jonas Höh. FWG-Sprecher Dierk Bohl wies darauf hin, dass man nicht alle alten Entscheidungen aufrollen könne, wenn sich eine Ratszusammensetzung ändere. Man müsse als Rat mit getroffenen Beschlüssen weiterarbeiten.

Mauer steht nicht unter Denkmalschutz

Die Mauer aus Sandsteinen – diese wurden von Geiselberger Bürgern, wie die Steine für die Protestantische Kirche, einst aus dem Geiselberger Wald geholt – steht nicht unter Denkmalschutz, aber der Friedhof mit der ihn komplett umlaufenden Mauer ist ortsbildprägend. Und sanierungsbedürftig. Auch die Leichenhalle muss absehbar saniert werden.

Für den Wiederaufbau der Sandsteinmauer liegt seit Längerem eine, nicht genauer beschriebene Kostenschätzung über 440.000 Euro vor. Für eine klamme Gemeinde wie Geiselberg, die gerade wieder die Grundsteuer erhöhte, eine enorme Summe.

Fest steht, ganz losgelöst vom Ausbau der Friedhofstraße ist der Mauerbau nicht zu sehen und zu finanzieren. 20 Prozent Stützfunktion hat die Mauer für die Straße. Das heißt, 20 Prozent der Kosten für die Mauersanierung werden aktuell noch – die neue Landesregierung plant die sukzessive Abschaffung – über wiederkehrende Ausbaubeiträge finanziert. Die restlichen Kosten fließen in die zwingend vorgeschriebene Kalkulation von Kosten für den Friedhof ein und sind – weil Friedhofshaushalte von Gesetzes wegen auszugleichen sind – über die Friedhofsgebühren zu refinanzieren. Vor dem Hintergrund des neuen Friedhofsgesetzes, das Bürgern alternative Bestattungsmöglichkeiten außerhalb des Friedhofes bietet. Von denen, so die Erwartung, absehbar mehr Menschen Gebrauch machen werden.

In seiner Sitzung am Donnerstag, 28. Mai, 19.30 Uhr, wird sich der Rat mit dem Thema Friedhofskonzept befassen. Das aus Sicht der ZfG wichtig ist, um abschließend über die Zukunft der Mauer und die Kosten entscheiden zu können. In der vergangenen Ratssitzung skizzierte Marika Vatter eine Alternative, die vorsieht, den (zwischenzeitlich abgerissenen) Teil der Friedhofsmauer als Betonmauer zu bauen, diese mit einem Steinputz in Sandsteinoptik zu versehen.

Rund 150.000 Euro wurden für diese Lösung grob geschätzt. Ob sich die vorliegenden Kostenschätzungen für beide Alternativen auf den exakt gleichen Mauerteil, die gleiche Mauerlänge beziehen, kostentechnisch tatsächlich vergleichbar sind, wurde öffentlich nicht dargelegt. Die von Vatter skizzierte Lösung soll, so entschied die Ratsmehrheit, die Verwaltung genauer prüfen. Möglicherweise gibt es ja weitere Alternativen.