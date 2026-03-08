In Pirmasens macht eine Kunstaktion mit starken Botschaften auf sich aufmerksam. Sie steht für Freundschaft und Menschlichkeit – und sorgt für Gänsehautmomente.

In Pirmasens ist seit einem Vierteljahr eine Kunstaktion des Unternehmers und Hobbykünstlers Werner Bachmann im öffentlichen Raum zu sehen. Unter dem Titel „Gegen Neid, Hass, Hetze – für mehr Freundschaft und Menschlichkeit“ tauchen teils großformatige Banner und Fotoarbeiten an verschiedenen Orten im Stadtbild auf.

Werner Bachmann ist eigentlich Raumaustattermeister. Seine Geschäftsräume unter dem Namen „Bachmann Schlafkultur“ in der Ringstraße nutzt er aber zeitgleich als Galerie, in der Kunstschaffende ihre Werke präsentieren können. Angetan haben es dem Unternehmer und leidenschaftlichen Pirmasenser vor allem fotografische Arbeiten. Er selbst zückt schon seit Jahren die Kamera. Dass aus einem seiner Bilder gleich eine ganze Fotoaktion wird, über die auch jenseits der Stadtgrenzen gesprochen wird, hätte Bachmann nicht erwartet. Schließlich hatte er die Idee zu „Gegen Neid, Hass, Hetze – für mehr Freundschaft und Menschlichkeit“ mehr per Zufall, wie er verdeutlicht.

Gegen Hetze und Hass

In Zeiten wie diesen soll die Aktion als starke Stellungnahme gesehen werden – gegen rechte Hetze, menschenverachtenden Hass und gesellschaftsspaltende Neiddebatten. Als weit mehr als ein Impuls für ein menschlicheres Miteinander. „Die Kunstaktion ist eigentlich ungeplant ins Rollen gekommen. Im Zuge des jüngsten Jubiläums der Städtepartnerschaft von Poissy und Pirmasens habe ich im vergangen Sommer die Bürgerausstellung in der Alten Post besucht, in der jeder zu dem Thema Freundschaft etwas beitragen konnte. Vor dem Hintergrund der jetzt 60 Jahre andauernden Städtepartnerschaft sowie vor dem Hintergrund von 80 Jahren Kriegsende stellte sich für mich die Frage, wie Freundschaft zwischen ehemals verfeindeten Ländern sichtbar werden kann. In unseren Kulturkreisen ist Händeschütteln ein gutes Symbol für Freundschaft und Zuneigung. So kam ich auf den Gedanken, die Hände meiner 84 Jahre alten Eltern in schwarz-weiß zu fotografieren – ein eher stilles Symbol von zwei Menschen, die sich mögen“, erklärt Bachmann.

Als Bachmanns Freund, der Künstler Thomas Gensheimer, das Bild gesehen habe, sei er begeistert gewesen. Er gab laut Bachmann letztlich den Impuls, das Foto zu vervielfältigen und in den öffentlichen Raum, für jeden sichtbar, zu bringen. Gensheimer begleitet die Aktion nach wie vor. „Ergänzt habe ich das Foto dann um die Schlagwörter Hass, Hetze und Neid. Themen, mit denen wir uns in der heutigen Zeit leider täglich beschäftigen müssen. Aus Diskussionen wird inzwischen schnell ein Gegeneinander, die Aktion soll als Gegenpol hierzu dienen“, erklärt Bachmann.

Fotoaktion an über 50 Orten

Die beiden Hände in schwarz-weiß sieht man nun überall dort, wo in Pirmasens nicht unbedingt Kunst, aber Alltag stattfindet: an christlichen Kirchen, in der Moschee in der Hauptstraße, an Schaufenstern von Geschäften und an viel frequentierten Orten, wie dem Dynamikum Science Center. Gewählt wurden diese Orte von Bachmann bewusst. Mittlerweile ist seine „Herzensangelegenheit“, zu der die Fotoaktion für ihn geworden ist, bis in den Landkreis und sogar nach Annweiler gekommen. „Vieles lief anfangs durch Mundpropaganda. Zunächst habe ich die Leute, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftsleute, persönlich angeschrieben und sie über meine Aktion informiert. Mittlerweile werde ich aber selbst von Leuten angerufen und gefragt, ob ich ein Banner oder einen Fotodruck zum Hinhängen zur Verfügung stellen könnte. Es sind jetzt an die 50 Orte, an denen meine Arbeiten hängen“, sagt Bachmann.

Überwältigt sei er von den vielen positiven Reaktionen. Jüngst hätten die Verantwortlichen der Käthe-Dassler-Realschule plus auf dem Kirchberg seine Aktion zum Thema einer ganzen Projektwoche gemacht. Vor Schülerinnen und Schülern habe er einen Vortrag gehalten, die jungen Menschen hätten sich sein Fotomotiv vorgenommen und selbst nachgestellt. „Wenn ich dann die Fotos der Kinder in den Fenstern der Schule sehe, wie sie sich freundschaftlich die Hand geben, bekomme ich eine riesen Gänsehaut“, sagt Bachmann. Auch auf dem Infokanal der Pirmasenser Kabelbaufirma Tegro seien die Hände seiner Eltern mittlerweile zu sehen, freut sich der Hobbykünstler. Stolz seien natürlich auch seine Eltern.

Auf eigene Kosten

Drucken lässt Bachmann seine Banner überwiegend bei regionalen Firmen, die Kosten hierfür zahlt er aus eigener Tasche. Verdienen tut er damit nichts, darum sei es ihm auch nie gegangen, betont er. „Ich wollte einfach erreichen, dass die Leute über die Aussage des Fotos reden und darüber nachdenken“, sagt Bachmann. Ausschließlich auf Gegenliebe stößt seine Aktion aber nicht immer. „Es gab einen Fall, da pöbelte jemand im Netz, dass er sich von solchen Aktionen nicht bevormunden lässt und deshalb fortan das Geschäft meidet, in dem das Foto aushängt. Beim Hängen eines Banners wiederum hat mich eine Frau angesprochen und meinte, dass die ganze Aktion sowieso gar nichts bringe. Ich habe die Frau dann korrigiert. Allein, dass sie das Foto gesehen hat und mich aktiv darauf angesprochen hat, hat etwas gebracht. Es war eine klare Reaktion“, sagt der Pirmasenser.