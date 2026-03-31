Seit einem Jahr empfängt Angela Nadler im Quartier am Sommerwald Besucher und Ehrenamtliche. Während einiges wie geplant lief, haben manche Besucher sie überrascht.

Die katholische Familienbildungsstätte hat das Quartier am Sommerwald Mitte April vor einem Jahr eröffnet. Dreimal die Woche organisiert Angela Nadler dort gemeinsame Aktivitäten für die Besucher. Ihr großes Thema ist der Kampf gegen die Einsamkeit. Ungewöhnlich für ein solches Angebot ist die Zielgruppe: Anders als die anderen Quartiere in der Stadt richtet sich ihr Angebot besonders an 29- bis 59-Jährige. „Die werden oft übersehen, aber auch hier fühlen sich viele allein“, sagt Nadler. Oft kämen Menschen in einer Umbruchsituation wie Trennung, Elternzeit und Wohnortwechsel.

Dabei sind durchaus andere Altersstufen vertreten – wie Helga Horvat, die als Rentnerin eine neue Aufgabe gesucht und im Quartier am Sommerwald gefunden hat. Denn die Pirmasenserin versteht sich hervorragend auf Handarbeiten und unterstützt andere Besucher beim donnerstäglichen „Zusammen maschen“. Sie sagt: „Ich will nicht einfach in den Tag hineinleben. Hier kann ich helfen.“

Espresso und die besten Geschichten

Auch der montägliche Espresso-Treff ist durch die Hilfe eines Ehrenamtlichen entstanden, eines Sizilianers, der der Gruppe die Geheimnisse der Espresso-Zubereitung weitergibt und dazu die besten Geschichten erzählt, sagt Nadler und lacht. Der Mittwochstermin wird gerade neu erfunden: Das gemeinsame Lesen werde weniger angenommen als die anderen Termine.

Der Anfang vor einem Jahr war schleppend, wenige Besucher fanden sich in den Räumen der katholischen Familienbildungsstätte neben der Kreisverwaltung am Sommerwald ein. „Es hat gedauert, aber jetzt läuft es richtig an“, erzählt die Koordinatorin. Etwa 50 Besucher zähle sie pro Woche. Gerne würde sie die Öffnungszeiten ausweiten, doch die Finanzierung dafür sei fraglich.

Die Gruppe muntert einen auf

Mit den Treffen und gemeinsamen Aktivitäten wollen die Teilnehmer gegen Einsamkeit im Alltag angehen. Sie habe positive Erfahrungen mit der Hilfe durch Gemeinschaft gemacht, sagt Nadler. „Man wird hier von der Gruppendynamik aufgefangen, gepusht und aufgemuntert“, erzählt sie. „Unausgesprochene Kultursitten“ wie gegenseitige Unterstützung, Nächstenliebe und der heilende Gedanke seien die Grundlage.

Das Quartier war eigentlich für die Leute aus der Nachbarschaft gedacht, vom Sommerwald und der Husterhöhe. Nadler war zunächst überrascht, dass Besucher aus dem ganzen Stadtgebiet und sogar manche aus dem Landkreis kamen. Die Koordinatorin sieht sich als Vermittlerin. Im besten Fall finden Besucher Freunde, die sie auch außerhalb der regelmäßigen Treffen sehen.

Sonntage sind besonders schlimm

Angela Nadler kommt aus Freiburg, hat Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Gerontologie studiert, dann einen Master in Kindheitspädagogik angeschlossen, wie sie erzählt. Nadler arbeitete beim Roten Kreuz, bevor sie das Quartiersprojekt übernahm, das zunächst bis 2027 laufen soll. Bezahlt wird es von der Stadt Pirmasens, dem Bistum Speyer und dem europäischen Sozialfonds. „Ich bin hier eine One-Woman-Show mit ein paar fleißigen Ehrenamtlichen“, sagt sie und lacht.

„Meiner Meinung nach ist das die Zukunft der Kirche“, glaubt die Katholikin. Die Bedeutung von Gottesdiensten im Kirchenhaus nehme ab. Man müsse hinausgehen zu den Menschen, um weiterzubestehen.

Neben den drei wöchentlichen Terminen bietet Nadler immer wieder gemeinsame Aktivitäten. „Sonntage sind für einsame Menschen besonders schlimm“, hat die Koordinatorin gelernt. Deshalb bietet sie in manchen Wochen sonntags gemeinsame Spaziergänge an, am Eisweiher oder im Strecktal. Und mancher freut sich über kulturelle Termine, zu denen er sich allein nicht getraut hätte – Konzerte zum Beispiel oder das Weihnachtssingen am Rathaus. Alle zwei Wochen werde zusammen gegessen, und in Zukunft möchte Nadler mit den Teilnehmern einen gemeinsamen Garten vor dem Haus anlegen. Das Jubiläum am 14. April feiert das Quartier am Sommerwald mit einem Begegnungstag von 10 bis 20 Uhr.