Seine Unbelehrbarkeit und Sturheit kam einen 75-jährigen Rentner am Montag vor dem Amtsgericht Pirmasens teuer zu stehen. „Oh jesses. Do bin isch fertisch“, entfuhr es dem Mann, als er die Höhe der Strafe, 1000 Euro, vernahm.

Der Leiter der Pirmasenser Postfiliale in der Fußgängerzone schilderte das Verhalten des 75-Jährigen. Der Mann sei aufgefallen, weil er in Corona-Zeiten die Warteschlange überholt, ohne Maske die Filiale betreten, die Abstandsregeln nicht eingehalten und Kunden aufgewiegelt habe, dass die Corona-Maßnahmen Quatsch wären. Vier Wochen lang hätten er und seine Mitarbeiter den Mann immer wieder gebeten, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Ohne Erfolg. Schließlich habe er die Polizei geholt und dem Mann Hausverbot erteilt. Aber bereits am nächsten Tag, Ende April, sei der Mann wieder in der Filiale erschienen. Deshalb musste sich der 75-Jährige am Montag wegen Hausfriedensbruchs vor dem Amtsgericht verantworten. Gegen einen Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt.

Der Angeklagte betonte mehrfach, er sei „jahrelang Kunde der Postbank“, nie sei etwas gewesen. Aber der Filialleiter habe ihm Hausverbot erteilt. Er vermutete, weil er sich „vorgedrängt“ habe. „Ich wollte nur Auszüge“, sagte er. Und er müsse rein, um seine Konto-Auszüge und Geld zu holen. „Ich habe niemanden angerempelt oder mich daneben benommen. Die Postbank ist öffentlich“, rechtfertigte sich der 75-Jährige mehrfach.

„Querulatorisches Wesen voll ausgelebt“

Auf Nachfrage von Oberamtsanwalt Peter Freyer musste er eingestehen, dass er sich nicht in der Schlange angestellt und keine Maske getragen hatte. Den Filialleiter fragte der Angeklagte, warum er ihm Hausverbot gegeben habe. Und dann: „Corona? Was für Vorschriften sind das?“ „Der Saal müsste rappelvoll sein“, wenn man alle ohne Maske anklagen wollte, meinte er. Der Filialleiter verwies darauf, dass sie täglich 400 bis 500 Kunden hätten und er für die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen verantwortlich sei. „Das war kein Spaß mehr“, betonte er. Aber der Rentner meinte: „Bei mir ist es immer ruckzuck gegangen“.

Freyer und Richterin Kristina Benz sahen den Vorwurf des Hausfriedensbruchs bestätigt, also dass der Mann trotz Hausverbots die Postfiliale betreten habe. Dass er sich „absolut uneinsichtig gezeigt“ hat, wirkte zu seinen Ungunsten. Er habe sein „querulatorisches Wesen voll ausgelebt“, hatte der Vertreter der Staatsanwaltschaft betont. Am Ende lautete das Urteil auf 25 Tagessätze à 40 Euro, also 1000 Euro, wie von Freyer beantragt.

Nach der Verhandlung kündigte der Rentner an, sein Konto bei der Postbank zu kündigen und sein Guthaben im unteren fünfstelligen Bereich abzuziehen. „Der Filialleiter will mich nicht als Kunde“, schlussfolgerte der 75-Jährige.