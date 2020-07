Seine Unbelehrbarkeit und Sturheit kam einen 75-jährigen Rentner am Montag vor dem Amtsgericht Pirmasens teuer zu stehen. Er muss wegen Hausfriedensbruch 1000 Euro Strafe bezahlen. Vorausgegangen war ein Hausverbot, das ihm der Leiter der Pirmasenser Postfiliale in der Fußgängerzone erteilt hatte. Der Mann sei aufgefallen, weil er in Corona-Zeiten die Warteschlange überholt, ohne Maske die Filiale betreten, die Abstandsregeln nicht eingehalten und Kunden aufgewiegelt habe, dass die Corona-Maßnahmen Quatsch wären, so der Filialleiter. Als der 75-Jährige trotz Hausverbots die Filiale erneut betrat, verständigte der Filialleiter die Polizei.

Wie der Rentner auf das Urteil reagiert hat, lesen Sie hier.