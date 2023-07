Seit 25 Jahren arbeitet Gisela Süßmuth als Gefängnisseelsorgerin in der Zweibrücker JVA. Warum sie nie in die Akten schaut und was sie mit den Häftlingen schon alles erlebt hat.

16 junge Leute will der Verein „Ärzte für die Westpfalz“ im September nach Ungarn schicken, damit sie dort Medizin studieren. Die Studiengebühren sollen mit Spenden finanziert werden. Gut die Hälfte des benötigten Geldes hat der Verein zusammen. Eine Entscheidung aus Koblenz soll die Akquise von Geldern erleichtern.

Der beliebte Waldweg von Merzalben durchs Zieglertal nach Hinterweidenthal ist gesperrt. Wegen des Baus der Gas-Pipeline quer durch den südwestlichen Pfälzerwald wären Wanderer und Radler dort in Gefahr: Schweres Gerät ist unterwegs. Das Ende der Baustelle ist aber absehbar.

Die zehn ältesten Pirmasenserinnen bringen es zusammen auf 1003 Jahre. Die Männer schaffen es nach laut Statistik der Verwaltung auf 964 Jahre. Für Donnerstag, 13. Juli lädt die Stadt Pirmasens knapp 6000 Senioren auf den Beckenhof ein.

Im Zweibrücker Wohngebiet Sechsmorgen gibt es einen neuen Treff für die Nachbarschaft. Zum Hinsetzen, Plauschen – und zum Naschen.

Über 100 Feuerwehrleute aus Deutschland und Frankreich mussten einen kombinierten Feld- und Waldbrand auf Schweyener Gemarkung direkt an der Landesgrenze zu Mauschbach löschen.