Schlecht einsehbare Kreuzungen, unnötige Zebrastreifen und Forderungen nach Haltelinien an Kreuzungen beschäftigten den Verkehrsausschuss bei der Verkehrsschau am vergangenen Donnerstag.

Für die Verkehrssicherheit werden in Pirmasens auch mal Parkplätze geopfert. Beispielsweise in der Winzler Straße und Horebstraße, wie der Verkehrsausschuss am Donnerstag entschieden