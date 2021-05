Die Polizei sucht Zeugen für ein gefährliches Überholmanöver am Montag auf der A 62. Dort hatte in Höhe der Abfahrt zur L 600 aus Richtung Zweibrücken ein Fahrzeug, vermutlich der Marke Seat, im einspurigen Bereich mehrere Fahrzeuge über den Standstreifen überholt. Beim Wiedereinscheren kam es dann zu einem gefährlichen Bremsmanöver, bei dem es fast zum Unfall gekommen wäre. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeug machen können, bittet die Polizei in Waldfischbach-Burgalben, sich unter Telefon 06333/9270 melden.