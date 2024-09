Unbekannte Täter haben nicht zum ersten Mal Metallgegenstände in einem Maisfeld zwischen Bottenbach und Vinningen versteckt. Der Vorfall wurde am Sonntagvormittag bekannt, als der Landwirt die Polizei informierte, dass sein Feldhäcksler beim Abernten beschädigt wurde. Nach Angaben der Polizei wurden Teile des Schneidwerks der Erntemaschine beschädigt, was einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich verursachte.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesem gefährlichen Verhalten, da die Metallteile von den Schneidevorrichtungen zerkleinert und wie Geschosse über den Acker geschleudert werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.