Seit mehr als zwei Wochen vergräbt ein Unbekannter Schrauben mit dem Gewinde nach oben auf einem Feldweg bei Höheinöd. Wie die Polizei mitteilte, wurde der erste Fall am 18. August zur Anzeige gebracht, seither wiederholt es sich, dass die Schrauben, mit dem Gewinde nach oben, leicht eingegraben auf einem Feldweg im Bereich der Pferdekoppeln ausgelegt werden. Mittlerweile haben sich mehrere Verkehrsteilnehmer einen Reifen platt gefahren. Zudem stellen die Schrauben eine Gefahr für Pferde und Reiter dar, die den Weg als Ausreitstrecke nutzen. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben bittet unter Telefon 06333 9270 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de um Hinweise.