Wie wohltemperierte Badewannen kamen die Gedichte von Sabine Göttel am Freitag im Pirmasenser Projektraum Luise33 bei dem erlesenen Publikum an. Denn ihr gelang es, die Pirmasenser Lyrik-Szene in ganz unterschiedliche Emotionen einzutauchen. Gedichte über die Kindheit las die im Westrich geborene Autorin vor, aber auch einen Zyklus über die Jahreszeiten begeisterte das Publikum.

Die meisten Texte stammten aus dem zweiten Lyrikband von Sabine Göttel mit dem Titel „Geister“, der im vergangenen Jahr im Röhrig-Verlag erschienen ist. Nicht zu vergessen aber auch