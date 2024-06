Am 8. Juni findet das 6. Gedenkkonzert für Marius Collet statt - als Open-Air auf dem Pirmasenser Matrix-Parkplatz. Drei Bands werden spielen.

Zahlreiche Musiker, seine Familie und Freunde werden des Stammgastes der Rockkneipe Schwemme gedenken. Marius Collet war mit vielen Musikern aus der breitgefächerten Heavy-Metal-Szene befreundet und aufgrund seines sympathischen und humorvollen Auftretens sehr beliebt. Er starb überraschend am 14. März 2016 mit 32 Jahren in Karlsruhe an den Folgen der Erbkrankheit Marfan-Syndrom. „Der Konzertabend ist eine Hommage an sein Leben und seine Liebe zur Musik. Wir rufen Freunde, Familie und Musikliebhaber zusammen, um Marius zu gedenken und das zu zelebrieren, was uns verbindet: Die Liebe zur Musik und die Erinnerung an einen wunderbaren Freund“, so Mitorganisator und Schlagzeuger Dennis Salzmann, der zusammen mit dem ehemaligen Schwemme-Wirt Karl Staller dieses sechste Gedenkkonzert stemmt. „Marius hat mal zu mir gesagt, wenn er mal stirbt, will er das wir feiern und nicht, dass wir traurig sind“, so Staller. Die Session-Band Damage Inc. & Friends formiert sich abermals extra zu diesem Anlass und setzt sich stets aus Pirmasenser Musikern sowie aus Musikern regionaler Metal-Bands zusammen, die Collets Lieblingssongs spielen. Dazu treten noch die Bands Dead Sky’s Opera (Thrash-/Melodic-Death-Metal) und Labil (Post-Punk) auf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Info

17 Uhr: Labil, 18 Uhr: Dead Sky’s Opera, 19-22 Uhr: Damage Inc. & Friends, 22 Uhr: After-Show-Party. Karten: eventim.de und Abendkasse.