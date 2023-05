Eine Premiere war am Dienstag die Kranzniederlegung in Gedenken an die im Mai 1940 begonnenen Deportationen von Sinti- und Roma-Familien nach Polen. Dabei solle es jedoch keineswegs bleiben, hoffte Jacques Delfeld Senior, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes der Sinti und Roma, ebenso wie Bürgermeister Michael Maas und Karola Streppel vom Arbeitskreis Geschichte der Juden in Pirmasens. An der Gedenktafel in der Klosterstraße für Anna und Robert Reinhardt, die nach ihrer Deportation in Auschwitz ermordet wurden, erinnerte Delfeld daran, dass es lange gedauert habe, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, „dass wir das gleiche Schicksal erlitten haben wie die Juden“. Heute gebe es immer noch viele Vorurteile und Diskriminierung, ein „stigmatisierendes Bild vom angeblichen Zigeuner“, sagte Delfeld.

Maas forderte dazu auf, sich dem Thema gerade an einem solchen Gedenktag empathisch zu nähern und sich zu öffnen, damit dieser dunkle Teil der Geschichte nicht in Vergessenheit gerate. Ausdrücklich würdigte er die Gedenkarbeit, die in Pirmasens geleistet werde. Es bleibe weiterhin viel zu tun, merkte Karola Streppel an: mehr Aufklärung, Verantwortung für die Stadtgeschichte, gemeinsames Wirken und Respekt sowie Unterstützung der Anliegen der hier lebenden Sinti und Roma.