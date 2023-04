Was im Notfall schon möglich ist, soll künftig gang und gäbe sein: Frauen aus der Süd- und der Südwestpfalz soll künftig die Pforte der Geburtshilfe-Station im Krankenhaus Weißenburg offenstehen. Dass deutsche Frauen regulär im Elsass entbinden, dort auch vor- und nachbereitende Behandlungen in Anspruch nehmen können, regelt eine Vereinbarung, die am 12. Mai unterzeichnet werden soll.

Damit wird ein Projekt zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung umgesetzt, an dem 22 deutsche und französische Partner, darunter Krankenhäuser und Krankenkassen, beteiligt sind. Babys, die dann im Elsass das Licht der Welt erblicken, dürfen später auf Wunsch sogar die französische Staatsbürgerschaft annehmen.

