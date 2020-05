Seit Mittwoch dürfen in Pirmasens Gastronomen wieder Gäste bewirten. Aber das ist längst nicht für alle rentabel. Das „Pfälzer Eck“ beispielsweise bleibt geschlossen. Und im „Deutschen Haus“ blieb kein Stein auf dem anderen.

„Das rechnet sich nicht.“ Für Gabriele und Richard Dehaut sind die Auflagen für die Öffnung von Gaststätten nicht umsetzbar. Schweren Herzens lassen sie deshalb die Türen ihres Restaurants „Zum Pfälzer Eck“ geschlossen.

1998 hatten die beiden die Gaststätte in der Fahrstraße übernommen und komplett renoviert. Viele Stammgäste schätzen das Angebot an Speisen und Getränken, das der Familienbetrieb serviert. Doch gerade die familiäre Atmosphäre in der kleinen, gemütlichen Gaststube sorgt jetzt dafür, dass im „Pfälzer Eck“ die Lichter aus bleiben.

Platz für 40 Gäste ist hier – an der langen Theke, dem ebenfalls mit Thekenstühlen ausgestatteten Stammtisch und einigen Tischen im hinteren Bereich. Aber die Corona-Richtlinien fordern Mindestabstände. „Die Theke dürfen wir überhaupt nicht mehr nutzen, hier sitzen normalerweise immer Gäste, und am Stammtisch direkt gegenüber könnte auch keiner mehr sitzen“, erklärt Gabriele Dehaut. „Wenn wir dann nur noch drei der übrigen Tische besetzen dürfen, ist es vollkommen klar, dass sich das nicht rentiert. Da lassen wir lieber zu“, ergänzt Ehemann Richard enttäuscht. Er merkt an, dass man sich ja nicht mal zum Kartenspiel verabreden dürfe, weil in diesem Fall wahrscheinlich Personen aus drei Haushalten an einem Tisch säßen.

Wer will schon liebgewonnene Stammgäste abweisen?

Dass es bei einer Öffnung zwangsläufig auch zu Spannungen käme, weil man mangels Platz liebgewonnene Stammgäste abweisen müsste, ist ein weiterer Grund, vorerst nicht zu öffnen. Die vorgeschriebene Registrierung aller Besucher und die ständige Überwachung aller Hygienevorschriften würde eine zusätzliche Arbeitskraft erfordern.

Am 20. März wurde im „Pfälzer Eck“ das letzte Bier gezapft. Das Betreiberehepaar gibt zu, dass es mittlerweile auch beim Thema Geld ins Grübeln kommt. „Wir haben Glück, dass wir die Gaststätte im eigenen Haus haben, aber für viele der Kollegen, die Miete oder Pacht zahlen müssen, sieht es ganz schlecht aus“, beschreibt Dehaut die wirtschaftliche Situation. Gerade für Neueinsteiger, die ohnehin noch Kredite abbezahlen müssten, sei es ganz schwierig: „Da werden in nächster Zeit einige zumachen.“

Im „Pfälzer Eck“ hofft man jetzt auf weitere Lockerungen, nimmt aber auch das Heft selbst in die Hand. „Ab Mittwoch werden wir wieder Essen zum Abholen kochen und hoffen, dass wir dadurch etwas Umsatz generieren können“, kündigen die Dehauts an. Jeweils von Mittwoch bis Samstag soll’s dann sowohl mittags als auch abends wieder in der Küche dampfen: „Schließlich wollen wir den Leuten etwas bieten!“

Kein Billard, kein Dart und möglichst kein Rauch

Eine andere Pirmasenser Wirtschaft hat sich hingegen irgendwie mit den Corona-Regeln arrangiert: Kein Stein blieb auf dem anderen im „Deutschen Haus“, einer typischen Eckkneipe an der Einmündung Winzler Straße und Marsstraße im Winzler Viertel. „Bei uns sieht’s jetzt ganz anders aus“, erklärt Wirt Frank Neuheisel nach der Corona-bedingten Renovierung seiner Gaststube. „Der Billard-Tisch ist vorläufig weg, die Dartgeräte sind umgekippt, und die aktuelle Einrichtung wurde durch die im Keller gelagerten Tische und Bänke ersetzt“, sagt Neuheisel. Die zehn Hocker am schönsten Platz einer Eckkneipe, am Tresen, wurden weggestellt − dort darf momentan keiner sitzen. Ein kleiner Biergarten ergänzt das reduzierte Sitzplatzangebot.

Auch die Öffnungszeiten wurden angepasst. Das „Deutsche Haus“ ist nun von 10 bis 22 Uhr geöffnet. „Somit hat jeder die Möglichkeit, zu uns zu kommen“, sagt Neuheisel, der Initiator der Demo der Gaststättenbetreiber auf dem Exerzierplatz war. Der Gastronom empfiehlt seinen Gästen, vorher anzurufen, „um sicherzugehen, dass auch Platz ist“. Ein weiteres wichtiges Thema für den Chef ist das Rauchen, denn im „Deutschen Haus“ darf geraucht werden. „Es wäre schön, wenn sich unsere Gäste mit dem Rauchen zurückhalten könnten“, wirbt Neuheisel um Verständnis, insbesondere wegen des Personals, das Mundschutzmasken tragen muss.