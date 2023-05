Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitgenommen in eine „neue Welt“ wurden die Besucher des Musicals „Songs For A New World“ am vergangenen Samstag im Otfried-von-Weißenburg-Theater in Dahn. Von Pop über Gospel bis hin zu Jazz und Funk: Die Lieder führten zusammen mit ausdrucksstarkem Schauspiel durch eine faszinierende stilistische Breite.

Eine Frau steigt auf ein Hochhausdach und droht zu springen, um die Aufmerksamkeit ihres Mannes zu erhalten. Die Ehefrau des Nikolauses fühlt sich einsam am Nordpol. Und ein Mann