Aus der „Hutschachtel“ wird „Kaffeeklatsch“. Noch im April startet in dem Café am Exerzierplatz ein neuer Pächter mit neuem Konzept.

Der 27-jährige Khithir Allawi wird das Café zusammen mit seiner Partnerin betreiben. Aktuell läuft die Renovierung. Allawi kennt das Lokal noch aus „Hutschachtel“-Zeiten und fand es schade, dass dort nichts Neues reinkommt, begründet er den Einstieg in die Gastronomie. Bisher war der Pirmasenser als Selbstständiger im Im- und Export tätig. Das Café „Kaffeeklatsch“ soll nur bis 14 Uhr Küche haben. Zum Start will Allawi nicht abends öffnen, außer für gelegentliche „Eventabende“ mit Musik. Frühstück und Mittagstisch werde es geben und hier will der 27-Jährige neben einem vitalen Frühstück auch ein spezielles türkisches Frühstück anbieten. Außerdem werden noch Waffeln, Crêpes, Flammkuchen, Salate, Burger sowie Sandwiches serviert. Den Standort am Exerzierplatz schätzt er wegen der hohen Frequenz und zentralen Lage.

Es gibt weitere Pläne

Khithir Allawi plant in Pirmasens noch mehr. Das frühere Sushi-Geschäft in der Hauptstraße will er auch übernehmen und im Mai ebenfalls mit anderem Konzept eröffnen. Außerdem würde er gerne noch in der Stadt eine Bowlingbahn betreiben. Hier fehlt ihm aber noch die passende Halle mit der richtigen Lage. „Das fehlt aber noch in Pirmasens“, findet er.

Den Anfang macht jetzt erstmal das „Kaffeeklatsch“. In den Räumen war früher ein Reisebüro, bevor es von Tina und Stefan Markert aufwändig zum Café umgebaut wurde. Tina Markert betrieb von 2014 bis 2015 das „Fidelio“ darin. Es folgte das Café Alexa für ein Jahr und 2017 schließlich Steffi und Andreas Külzer mit der „Hutschachtel“, die im Dezember 2022 aufhörten.