Rund 100 Teilnehmer haben sich am Montag an einer Kundgebung vor dem Pirmasenser Rathaus beteiligt. Die Gastronomen aus der Region machten ihrem Ärger Luft. Sie beklagten, dass sie besonders unter den Auflagen der Corona-Pandemie leiden. Von der Politik forderten sie eine Perspektive, wann sie wieder Gäste empfangen und bewirten dürfen.

Am Montag Nachmittag meldete sich in Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu Wort. Sie machte den Gastronomen im Land Hoffnung auf Lockerungen. Mit den anderen Bundesländern und der Bundeskanzlerin wolle sie in Beratungen am 6. Mai einen gemeinsamen Zeitplan diskutieren. Sollte es keine Einigungen geben, könnte Rheinland-Pfalz auch eigene Wege gehen.

Der Pirmasenser OB Markus Zwick (CDU) kündigte ebenfalls an, den Gastronomen entgegen zu kommen.