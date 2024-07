Der Anschluss von Windsberg an das Gasnetz der Stadtwerke ist fast fertig. Es fehlt nur noch die Hochwaldstraße und die soll nicht komplett angeschlossen werden. Das verärgert Ortsvorsteherin Stefanie Eyrisch, die vor allem beklagt, dass niemand informiert worden sei.

„Das war nicht gut“, meinte die hörbar verärgerte Ortsvorsteherin im Stadtrat. 2022 starteten die Stadtwerke den Anschluss von Windsberg an das Gasnetz. Das war in einer Zeit, in der