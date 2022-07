Windsberg soll ans Gasnetz angeschlossen werden. An dieser Tatsache ändere auch die weltpolitische Lage nichts. Stadtwerke-Chef Christoph Dörr erläuterte im Ortsbeirat, warum der Gasausbau fortgesetzt wird.

Die Rückfragen der Windsberger Bürger häufen sich: Wie geht es mit der Gaserschließung des Pirmasenser Vorortes angesichts der Turbulenzen an den Energiemärkten und den momentanen Preisentwicklungen weiter? Stadtwerke-Chef Christoph Dörr hat die aktuelle Situation im Ortsbeirat erläutert. Das Bauvorhaben soll wie geplant durchgeführt werden. Aktuell wird am Bauabschnitt im Bereich Hochwaldstraße bis Römerstraße gearbeitet. Da wegen der Baustelle die Straße halbseitig gesperrt werden muss, wird der Verkehr über eine Ampelschaltung geregelt.

„Gas hat ein deutliches Imageproblem“, erläutert Dörr. Denn durch ein bereits vorhandenes Gasnetz sei es möglich, dass später auch andere Energieträger fließen. Das könne beispielsweise Methangas sein, das in Biogasanlagen durch eine Umwandlung von Wasserstoff aus der Elektrolyse gewonnen wird, wie es bereits in Winzeln in der Anlage vom Prüf- und Forschungsinstitut geschieht, oder auch Erdgas, das mit Wasserstoffgas angereichert wurde. Im Energiepark in Winzeln könnten zudem weitere Anlangen zur Produktion von Wärme, Biomethan und Wasserstoff entstehen, die das Potenzial zur Versorgung von 16.000 Haushalten hätten.

Dörr sieht Potenzial für Gas als Heizmittel

Dörr erläutert, dass nicht abstreitbar sei, dass Erdgas auch weiterhin ein wichtiger Energieträger bleiben wird. Er sieht das Potenzial für Gas als Heizmittel, auch wenn es sich nicht immer unbedingt um fossiles Erdgas handeln müsse. Zudem sei die Nachfrage aus der Bevölkerung mit rund 90 Anschlussverträgen groß. Insgesamt zählt Windsberg 280 Häuser.

„Wir sind beim Thema Energie an einem Wendepunkt“, berichtet Dörr. Alle Energieträger stünden vor einer Belastungsprobe, weshalb Prognosen schwierig seien. Noch in diesem Jahr soll allerdings der erste Bauabschnitt in Windsberg fertig werden. Bis 2025 wollen die Stadtwerke mit der Hochwaldstraße den dritten Ausbauabschnitt und damit ganz Windsberg angeschlossen haben.