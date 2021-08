Weil eine Gartenbank im Maschendrahtzaun eines Pirmasenser Grundstücks hing, ist in der Nacht auf Donnerstag die Polizei alarmiert worden. Deren Angaben zufolge meldete sich die Besitzerin gegen 22.15 Uhr, weil sie entdeckt hatte, dass sich die Sitzgelegenheit nicht mehr an ihrem üblichen Standort vor dem Zaun befand. Die Zeugin hat auch einen Verdacht, wer dafür verantwortlich sein könnte: ein ihr unbekannter Mann, der zwei Stunden zuvor mit einem Beil in der Hand vorbeilief und schrie, dass er Hühner töten wolle. Weil im betroffenen Garten auch Geflügel gehalten wird, halten die Ermittler einen Zusammenhang für naheliegend. Die Bank-Attacke haben die Tiere unbeschadet überstanden. Am Zaun und ihrem Gehege ist aber Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstanden.