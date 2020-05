Kreativ auf die Herausforderungen der Corona-Krise reagiert hat der Pirmasenser Raumausstatter „Gardinen Outlet Block“ in der Kaiserstraße. Mit seinen drei Näherinnen und einem Riesenvorrat an Stoff hat Inhaber Keven Block kurzerhand auf die Produktion von Mund-/Nasenschutz umgestellt. Mit Erfolg: „Die Nachfrage ist gigantisch“, freut sich Block.

Seit fünf Jahren betreibt Keven Block sein „Gardinen Outlet Block“ in der Kaiserstraße 12a in einer ehemaligen Schuhfabrik, in der einst auch mal die Schuhfachschule zu finden war. Gardinen, Insektenschutz, Polsterei und Sonnenschutz sind die Geschäftsfelder, in denen Block und seine Mitarbeiterinnen normalerweise tätig sind. Gardinen sind in Corona-Zeiten weniger gefragt, also hat Block auf die extrem gefragten Corona-Masken umgesattelt und die kann er, dank seiner Lieferanten, in kreativen Designs anbieten.

Motiv: Fehrbacher Wasserturm

Per Digitaldruck kommen die unglaublichsten Motive auf den Stoff und so bietet Block die Masken mit Architekturmotiven von der Akropolis bis zum Fehrbacher Wasserturm, mit Raubtierschnauze, Schmetterling, Kussmund oder Schlangenhautdesign an. Die Version für Pirmasens-Liebhaber mit „I love Pirmasens“ gibt es auch und für Firmen fertigt der Pirmasenser ganz spezielle Versionen mit dem Firmenlogo drauf. Für die besonders kreativen Entwürfe kooperiert Block mit der Pirmasenser Tätowiererin Marina Bath vom Studio „Second Skin“. Für Kinder werden kleinere Masken passgenau genäht.

Rund 1000 Masken werden von Blocks drei Näherinnen in der Kaiserstraße gefertigt. Eine zusätzliche Mitarbeiterin habe er einstellen müssen, die in der Vorbereitung mithelfe. Teilweise werde sogar samstags und sonntags gearbeitet, um der Nachfrage Herr zu werden. Vor dem Geschäft bilden sich regelmäßig Schlangen geduldig wartender Kunden. Preislich bewegen sich die Masken von Block zwischen acht und 15 Euro.