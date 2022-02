Eine bedrohliche Situation hat es am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 24 – der Straße von Höheinöd nach Waldfischbach-Burgalben – gegeben. Wie die Polizei erst am Samstagmorgen meldete, war ein Tanklaster mit 20.000 Litern Gülle nach rechts von der Straße abgekommen und an der Schutzplanke hängengeblieben; das Fahrzeug drohte zu kippen und bedrohte so auch die Bewohner von Häusern unterhalb der Unfallstelle. Der Fahrer habe das durch schnelles Handeln verhindern können. Die Straße habe vorübergehend voll gesperrt werden müssen.