Wolfgang Göller heißt der neue Trainer der Fußballvereinigung Münchweiler.

„Wir haben dies der Mannschaft am Mittwochabend mitgeteilt, und alle haben sich gefreut, dass er es macht“, sagte der Vereinsvorsitzende Andreas Bischoff am Freitag auf Anfrage. Göller tritt damit die Nachfolge von Kevin Dauenhauer an, der in der Winterpause als Spieler zum Landesligisten SG Eppenbrunn gewechselt ist.

Dauenhauer war der Nachfolger von Daniel Hoffmann, der wiederum 2016 Göller beim damaligen FC/VfB Münchweiler abgelöst hatte – 2018 fusionierten FC, VfB und SV 85 zur Fußballvereinigung. Philipp Hütchen wird dem erfahrenen Bankkaufmann als Co-Trainer zur Seite stehen. Mit Spielertrainer Dauenhauer gewann die erste Mannschaft der FVM in der A-Klasse Ost nur zwei von zwölf Spielen und ist mit sieben Punkten Tabellenvorletzter.