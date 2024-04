Eine Gästeführung hat am Samstagnachmittag dazu eingeladen, die Pirmasenser Tierwelt kennenzulernen. Gemeint waren keine echten Vierbeiner und Vögel, sondern die Skulpturen in der Stadt. Die RHEINPFALZ hat der Suche in der Innenstadt beigewohnt und Überraschendes entdeckt.

Der Samstagnachmittag und sein sommerliches Wetter eignet sich prima für einen Gang durch die Stadt. Während die Besucher der Landgrafentage durch die Stadt schlendern, versammeln sich die Teilnehmer der Gästeführung vor dem Alten Rathaus. Sechs Leute sind gekommen, die Geschichten und Geschichte erfahren möchten, die sich hinter den „Tieren“ in Pirmasens verbergen. Zur Suche eingeladen hat das Pirmasenser Stadtarchiv, für das Gabriele Grosslaub die Führung übernommen hat. Los geht es gegenüber des Alten Rathauses. Die beiden bayrischen Löwen aus Stein am Schlossplatz sind es, die jeder Pirmasenser kennt und zuallererst in Augenschein genommen werden. Einer Teilnehmerin fällt auf, dass die Löwen keine Zähne mehr haben. „Die Löwen standen sehr viel früher am Eingang des einst größten Biergartens in Pirmasens am Volksgarten“, sagt Grosslaub. Sie zeigt ein Foto von 1902, auf dem die beiden Tiere in Schwarz-weiß abgebildet sind. „Kinder liebten schon immer diese Löwen. Sie reiten auf ihnen und haben mit ihnen ihren Spaß“, sagt sie Gästeführerin. Am Alten Rathaus sind wiederum hessische Löwen zu finden, wie Grosslaub erklärt - oben am Giebel halten sie das Wappen des Landgrafs.

Weiter geht es zum Schlossbrunnen, die Teilnehmer trinken ab und an einen Schluck Wasser, denn das Laufen in der Sonne strengt an. Rund um den Brunnen sind es gleich drei Tiere, die es zu bestaunen gibt. „Es war der Pfälzer Künstler Gernot Rumpf, der die beiden Bronzeschwäne, einen weiblichen und einen männlichen, sowie den imposanten Stier, erschuf“, erklärt die Gästeführerin ihren Zuhörern. Der Stier auf der Spitze sei im Jahr 1984 für den Lions-Club geschaffen worden. „Die Räder an den Füßen der Tiere symbolisieren den Fortschritt der Stadt“, erklärt Grosslaub weiter.

Widder, Löwen, Wetterhähne

Hinauf geht es die rund 100 Stufen der Schlosstreppe in Richtung Pirminiuskirche. Auch hier finden die Teilnehmer der Gästeführung gleich mehrere Tiere. Alte Fotos, die Grosslaub zeigt, bilden die Kirchturmspitzen vor dem Krieg ab. Oben auf der Pirminiuskirche sitzt ein Wetterhahn, am Portal der Kirche wird Jesus mit dem Lamm Gottes dargestellt. Ein bibelfester Teilnehmer erkennt sogar noch ein weiteres Tier in einer Darstellung und erzählt dessen Geschichte: der Widder als Opfertier. Die anderen Teilnehmer und selbst die Gästeführerin staunen über sein Wissen.

Weiter geht es am Nardinihaus vorbei, die Schloßstraße entlang. Stehen geblieben wird vor der einstigen bayrischen Vereinsbank, die das Haus nach dem Krieg wieder aufgebaut hat. Heute befindet sich die Hypovereinsbank darin und auch hier gibt es einen Löwen, der über dem Eingang weit sein Maul aufreißt. „In diesem Haus hat im 18. Jahrhundert der Stellvertreter des Landgrafs residiert“, erklärt Grosslaub. Den Johannesbrunnen wiederum zieren vier Fische als Symbol der christlichen Taufe. „Auf der Turmspitze der Johanneskirche befindet sich schon wieder ein Wetterhahn“, stellt eine Teilnehmerin fest.

Architekt versteckt Dickhäuter

Gut versteckte Tiere, auf die nur wenige Menschen bei ihrem Bummel durch Pirmasens gestoßen sein werden, sind die beiden Elefanten am Exerzierplatz. „Nach dem Krieg diente der Exerzierplatz als Markt- und Parkplatz, bis er in den 1990er-Jahren von dem Architekten Paolo Portoghesi umgestaltet wurde. Heute finden hier Wochenmärkte, Stadtfeste und verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt“, erklärt Grosslaub den Auswärtigen. Der damalige Bauingenieur hatte laut der Gästeführerin einen Elefanten als Logo, nun sieht man ihn als Erinnerung gut versteckt an den Mauern der Arkaden des Exerzierplatz oder in den Steinen hinter dem Neuen Rathaus. Exotische Tiere im Mosaik der Vogeltreppe, Pferde, aber auch den Bundesadler findet man außerdem im Pirmasenser Stadtbild – ein Nischenwissen, das von den Teilnehmern über anderthalb Stunden förmlich aufgesaugt wurde.