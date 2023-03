Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So schön ein gepflegter Garten ist, er bedeutet aber auch immer viel Arbeit. Von daher ist eine Pause über den Winter oft willkommen. Wichtig ist aber, dass man den Garten „fertig“ macht für die kalte Jahreszeit, zumindest wenn man im nächsten Jahr wieder seine Freude an ihm haben will.

Jetzt ist wieder die Zeit gekommen, in der der Garten so ganz allmählich im Winterschlaf versinkt. Noch blühen Dahlien und Chrysanthemen und die letzten Schmetterlinge tanzen um