Mit einem Sieg im B-Klasse-Topspiel am Samstag daheim gegen Waldfischbach-Burgalben kann Münchweiler aber mit dem Tabellenführer gleichziehen.

Wenn drei Spieltage vor Saisonende das mit drei Punkten Vorsprung das Tableau anführende Team beim Tabellenzweiten antreten muss, darf von einem „Endspiel“ gesprochen werden. So wie beim Match der FV Münchweiler gegen die Spielvereinigung Waldfischbach-Burgalben.

Einige Fakten sprechen vor dem Anpfiff am Samstag um 16.30 Uhr auf dem Rasenplatz am Langenberg für Gastgeber Münchweiler, der im Falle eines Sieges punktgleich mit „Wa-Bu“ in die letzten beiden Spiele ginge. Münchweiler schoss bislang die meisten Tore der B-Klasse Ost (117) und kassierte die wenigsten (32). Außerdem weist die Fußballvereinigung mit zwölf Siegen und einem Unentschieden die beste Heimbilanz auf. Gleich drei Münchweilerer, Spielertrainer Julian Kölsch (34 Treffer), Mario Doniat (20) und Felix Lapot (16), zählen zu den zehn besten Torschützen der Klasse zu finden. Zum Vergleich: Waldfischbachs treffsicherster Spieler ist Lukas Wilhelm mit zwölf Toren. Das Team aus der Doppelgemeinde im Schwarzbachtal hat 39 Treffer weniger als der Titelrivale erzielt.

„Druck bei uns stärker“

In der Defensive ist die Spielgemeinschaft von SG Waldfischbach und SV Burgalben mit 34 Gegentreffern fast gleichauf mit Münchweiler. Das dickste Plus kann indes Waldfischbach-Burgalben für sich beanspruchen: In der Summe hat die Mannschaft um die drei mitspielenden Trainer Dennis Jörg, Jannik Strütt und Bastian Felten drei Zähler mehr auf dem Konto, konnte sich sogar eine Niederlage mehr „erlauben“, weil Münchweiler fünfmal remis spielte.

„Der Druck bei uns ist stärker zu verspüren als bei Waldfischbach-Burgalben“, sagt Andreas Bischoff, der Vorsitzende der Fußballvereinigung, die das Hinspiel mit 1:4 verlor. Seine Mannschaft sei aber „bereit“ und freue sich auf die Begegnung. Und: Natürlich wäre die Meisterschaft oder auch der Aufstiegsspiele bringende zweite Platz wichtig für die einst in drei Vereine (FC, SV 85 und VfB Rotenstein) aufgesplitteten Fußballer aus Münchweiler. Doch noch wichtiger sei, dass in der knapp 3000 Einwohner zählenden Gemeinde an der Rodalb „in den sechs Jahren seit dem Zusammenschluss etwas zusammengewachsen“ sei. „In unserem schuldenfreien Verein hat sich ein Wir-Gefühl entwickelt“, ist der Gründungsvorsitzende Bischoff froh und stolz auf seine „immerhin 400 Mitglieder“. Dazu trage auch bei, dass die Mannschaft „zu 90 Prozent aus Münchweilerer Buwe“ bestehe.

Die Torjäger gehen

Nach Einschätzung von Bischoff hat Waldfischbach-Burgalben mit Lemberg II und Ruhbank das leichtere Restprogramm. Münchweiler muss nach dem Topspiel noch das schwierige Derby beim FC Merzalben bestreiten und empfängt am „Kienholz-Sonntag“ den FC Fischbach. Zwar verlassen mit den Torjägern Kölsch (zurück zum FC Rodalben), Lapot ( FK Clausen) und Doniat (Weingarten bei Karlsruhe) zu Saisonende drei Stützen die FV, „aber wir haben uns adäquat verstärkt“, versichert Bischoff. Verliert Münchweiler das Match, könnte der SC Busenberg mit einem Heimsieg gegen den TuS Leimen punktgleich aufschließen und selbst Platz zwei wäre in Gefahr.

Von „einer richtig guten Stimmung, ansteigender Form und zuletzt zwei herausragenden Spielen“ berichtet Waldfischbach-Burgalbens Spielertrainer Dennis Jörg. Mit den nach Verletzungen wieder fit gewordenen Lukas Wilhelm und Justin Justus stehe sein Team in der Offensive „richtig stark“. Auch die Defensive agiere immer sicherer. Linksverteidiger Leon Jörg, mit dem er „überhaupt nicht verwandt“ sei, agiere „überragend“, so Dennis Jörg, und auf der rechten Abwehrseite werde Christopher Hahn immer stärker. Zwar könnte Waldfischbach-Burgalben „mit einem Unentschieden auch gut leben, aber wir streben einen Dreier an, weil wir dann im darauffolgenden Heimspiel gegen Lemberg II alles klarmachen könnten, inklusive einer gebührenden Feier“, erklärt Trainer Jörg. Sein persönliches Ziel ist es, Waldfischbachs künftigem Coach, dem Leimener Andreas Langner (Jörg und Felten hören als Trainer auf, Strütt ist nächste Saison Co-Spielertrainer), ein Team in der A-Klasse zu übergeben.

FUSSBALL IM KREIS

A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken: TV Althornbach - SG Weselberg/Linden (Donnerstag, 19 Uhr), FK Clausen - SG Rieschweiler II (Freitag, 18.30 Uhr), SV Martinshöhe - TSC Zweibrücken II, FC Fehrbach - SG Maßweiler/Höhmühlbach, TuS Erfweiler - SV Hermersberg II, SV Trulben - SVN Zweibrücken, FK Petersberg - SG Heltersberg/ Geiselberg (alle Sonntag, 15 Uhr), SV Lemberg - Althornbach (So., 15.15 Uhr), Weselberg/Linden - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken (So, 15.30), Clausen - Heltersberg/Geiselberg (Mittwoch, 13. Mai, 18.45 Uhr)

A-Klasse Südpfalz: ASV Lug/Schwanheim - Fortuna Billigheim-Ingenheim II (Sonntag, 15.30 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: FV Münchweiler - SpVgg Waldfischbach-Burgalben (Samstag, 16.30 Uhr),SV Erlenbrunn - SG Bruchweiler (Sa., 17.30 Uhr), SV Hinterweidenthal II - TuS Rumbach (So., 12.45 Uhr), FC Merzalben - FC Fischbach, SV RW Pirmasens - SV Lemberg II, TuS/DJK Pirmasens - FC Rodalben II, SV Ruhbank - TV/SC Hauenstein II, SC Busenberg - TuS Leimen (alle So., 15 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: SV Battweiler II - SG Knopp/Wiesbach, SV Martinshöhe II - SV Obersimten (beide Sonntag, 12.45 Uhr), SV Ixheim - TuS Winzeln, FC Höheischweiler - SC Stambach, SSV Höheinöd - SV Gersbach, SV Bottenbach - SV Großsteinhausen, SV Hochstellerhof - Hilster SV, SV Hornbach - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II (alle Sonntag, 15 Uhr), SSV Höheinöd - SV Obersimten (Mittwoch, 13. Mai., 19 Uhr)

B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd: u. a. SG Siegelbach/Erfenbach II - SG Trippstadt/Schmalenberg II (Sonntag, 14 Uhr)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: SV Erlenbrunn II - SG Heltersberg/Geiselberg II (Samstag, 15 Uhr), FC Fehrbach II - FC Ruppertsweiler (Sonntag, 12.45 Uhr), SG Bruchweiler/Busenberg II - TuS Rumbach II, SV Trulben II - FC Hengsberg (beide So., 13 Uhr), Pirmasenser SV - Ludwigswinkel, Dahn - Kröppen/Vinningen (beide So., 15 Uhr)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: FK Petersberg II - SV Großsteinhausen II (Sonntag, 12.45 Uhr), TSG Mittelbach - SV Ixheim II, SG Höhfröschen/Rieschweiler III - SG Maßweiler/Höhmühlbach II, FC Kleinsteinhausen - SVN Zweibrücken II, TuS Wattweiler - SG Thaleischweiler, Knopp/Wiesbach II - Contwig II (alle Sonntag, 15 Uhr)

C-Klasse Südpfalz Mitte: u. a. ASV Lug/Schwanheim II - Fortuna Billigheim-Ingenheim III (Sonntag, 13 Uhr)

C-Klasse Südpfalz West: u. a. SV Mörlheim - TSV Wilgartswiesen ( Sonntag, 15 Uhr)