Die FV Münchweiler ist Vizemeister der Fußball-B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken Ost. Das Team um Spielertrainer Julian Kölsch gewann am Mittwochabend vor 684 Zuschauern im Hauensteiner Stadion am Neding das Entscheidungsspiel um Platz zwei gegen den SC Busenberg mit 3:1 (2:1). Tore von Julian Kölsch und Mario Doniat brachten Münchweiler mit 2:0 in Führung, Marvin Kohl erzielte kurz vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer. Die Partie auf eher mäßigem Niveau blieb bis zur fünften und letzten Minute der Nachspielzeit offen. Da erzielte Yannick Groh das 3:1 für die FVM, die nun in mindestens zwei Partien gegen den Vizemeister der B-Klasse West, den SC Stambach, den dritten Aufsteiger in die A-Klasse ermittelt. Zunächst hat Münchweiler am kommenden Sonntag, 17 Uhr, Heimrecht. Das Rückspiel steigt am Mittwoch, 3. Juni, 19 Uhr, in Stambach.