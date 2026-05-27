Fußball FV Münchweiler gewinnt Entscheidungsspiel gegen SC Busenberg vor großer Kulisse

Torjäger Marvin Kohl (links) brachte den SC Busenberg nach 0:2-Rückstand noch mal heran. In dieser Szene kommt er gegen Jonas K
Torjäger Marvin Kohl (links) brachte den SC Busenberg nach 0:2-Rückstand noch mal heran. In dieser Szene kommt er gegen Jonas Kuntz von der FV Münchweiler zu spät.

Die FV Münchweiler ist Vizemeister der Fußball-B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost. Das Team um Spielertrainer Julian Kölsch gewann am Mittwochabend vor 684 Zuschauern im Hauensteiner Stadion am Neding das Entscheidungsspiel um Platz zwei gegen den SC Busenberg mit 3:1 (2:1). Tore von Julian Kölsch und Mario Doniat brachten Münchweiler mit 2:0 in Führung, Marvin Kohl erzielte kurz vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer. Die Partie auf eher mäßigem Niveau blieb bis zur fünften und letzten Minute der Nachspielzeit offen. Da erzielte Yannick Groh das 3:1 für die FVM, die nun in mindestens zwei Partien gegen den Vizemeister der B-Klasse West, den SC Stambach, den dritten Aufsteiger in die A-Klasse ermittelt. Zunächst hat Münchweiler am kommenden Sonntag, 17 Uhr, Heimrecht. Das Rückspiel steigt am Mittwoch, 3. Juni, 19 Uhr, in Stambach.

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