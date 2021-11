Zum 1. Januar fusioniert das Krankenhaus Pirmasens mit dem St. Elisabeth Krankenhaus Rodalben. Am Dienstag haben die Verantwortlichen die Pläne vorgestellt.

Das St. Elisabeth Krankenhaus wird zum Jahreswechsel Teil des Städtischen Klinikums Pirmasens. Die neuen Träger wollen in Rodalben kräftig investieren. So soll etwa das medizinische Gerät modernisiert werden. In einem ersten Schritt wird die Digitalisierung in Angriff genommen. Die Vorbereitungen laufen bereits, dass ab dem 1. Januar in Rodalben die digitale Patientenakte nach Pirmasenser Vorbild eingeführt werden kann. Der bisherige Pflegedirektor des Städtischen Krankenhauses, Erwin Merz, wird künftig als stellvertretender Geschäftsführer in Rodalben präsent sein.

Der Pirmasenser Stadtrat steht geschlossen hinter der Fusion. In Rodalben gibt es Unbehagen. Der dortige Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer (SPD) spricht von einer „bitteren Pille, an der wir zu knabbern haben.“

