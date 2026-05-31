Es gibt Gesprächsbedarf beim Fußverkehrs-Check, der am Mittwoch mit einem Workshop startete. Im Juni soll es mit einem ersten Spaziergang durch die Stadt weitergehen.

Gleich zu Beginn des Workshops zum Auftakt des Fußverkehrs-Checks, einer Initiative des Landes, hat es Kritik gegeben.

Moniert wurde die Auswahl der zwei Spazierrouten, die Michelle Ries und Jonas Dillmann vom Büro Sweco aus Koblenz zusammen mit der Stadtverwaltung festgelegt hatten. Beide Strecken sollten parallel durch die Stadt über die Fußgängerzone und die Schlossstraße sowie die Alleestraße verlaufen. Gerhard Hussong, der als Stadtratsmitglied für die SPD teilnahm, meinte, Routen aus dicht besiedelten Stadtteilen wie dem Winzler Viertel oder dem Horeb in die Innenstadt wären sinnvoller.

Nach Anmerkungen von Wolfgang Deny (SPD) aus dem Verkehrsausschuss wurde eine Alternativstrecke aus dem Horeb über die Herzogstraße und die Christiansgasse zum Exerzierplatz und weiter zum Hauptbahnhof vorgeschlagen. Eine Wunschstrecke aus dem Workshop war: Kirchbergschule über Kaiserplatz und Blocksbergstraße zur Fußgängerzone. Da erkannten die Projektleiter Dillmann und Ries Probleme mit der „herausfordernden Topografie“ von Pirmasens, die jedoch von den Teilnehmern als normal angesehen wurde. „Wir kennen es nicht anders“, sagte eine Frau.

Wegen Baustelle gerade ohne Autoverkehr

Für die zweite Strecke wurde der Weg vom Exerzierplatz über die Alleestraße zur Walhalla-Kreuzung und über den Volksgarten hoch zum Carolinensaal gewünscht. Dabei verwies Bürgermeister Michael Maas auf die bald startende Großbaustelle am Landauer Tor, womit sich der Verkehrsknotenpunkt gerade ohne Autos präsentieren werde. „Vielleicht müssen wir deshalb im August noch einen Extratermin machen“, sagte er.

Für die Stadtspitze habe der Fußverkehrs-Check, bei dem die von einem Fachbüro begleiteten Workshops und die Spaziergänge vom Land bezahlt werden, einen hohen Stellenwert, versicherte der Bürgermeister. Nach den Konzepten für Radverkehr und Parkplätze sei nun der schwächste Verkehrsteilnehmer an der Reihe. Maas betonte, dass schon viel getan werde. So würden besonders sichere Fußgängerüberwege in der ganzen Stadt angelegt. Auch verwies er auf die neuen barrierefreien Bushaltestellen. Es brauche aber auch ein Konzept für die Menschen, die per pedes unterwegs sind – mit Schatten, Ruheplätzen und in der Nacht hell beleuchteten Wegen.

Nicht viele Leute gehen zu Fuß

Dillmann erklärte, dass Passanten bei Planungen in der Vergangenheit oft nicht mitgedacht worden seien. Dabei gehe doch jeder mal zu Fuß, auch wenn es viele nicht so oft täten. Unter den 25 Workshop-Teilnehmern bezeichnete sich nur eine Handvoll als häufige Fußgänger. Dass es nicht mehr seien, könnte auch an den Bedingungen liegen, wie Dillmann betonte. Die Wege seien oft zu schmal. Der Autoverkehr dagegen zu schnell, zu laut und mit viel zu vielen Abgasen. „Es gibt jede Menge Potenzial für die Verlagerung vom Auto auf die Füße“, sieht Dillmann speziell in Pirmasens besondere Möglichkeiten. Laut einer Befragung legen etliche Stadtbewohner zahlreiche Strecken mit dem Auto zurück, die zu Fuß besser zu bewältigen wären.

Die Elterntaxis wurden gleich mehrmals an dem Auftaktabend thematisiert. Gerade an der Horebschule herrsche morgens kurz vor 8 Uhr Ausnahmezustand, so Hussong. „Das Elternverhalten ist das Problem“, meinte auch Manuela Schneider, Sachgebietsleiterin Straßenverkehr bei der Stadtverwaltung. Die Szenen vor vielen Schulen, die sich beinahe täglich abspielten, seien unmöglich, so die Meinung der meisten Teilnehmer.

Jeden Montag wird das Pflaster kontrolliert

Bemängelt wurden am Mittwochabend auch zu hohe Bordsteine, fehlende Wegweiser für Touristen und eine unzureichende Aufenthaltsqualität. Es mache einfach keinen Spaß, durch die Stadt zu laufen, formulierte es eine Frau. Zugeparkte Gehwege wurden als weiteres Problem genannt. Sogar in der Bahnhofstraße würden jeden Tag beide Trottoirs mit Autos zugestellt – trotz sehr häufiger Kontrollen und obwohl das Parken nur auf einer Seite erlaubt sei. Außerdem wurde das oft schadhafte Pflaster in der Fußgängerzone moniert. Kai Kiefer, der in der Verwaltung für Verkehrswesen zuständig ist, versicherte, dass jeden Montag die Pflastersteine kontrolliert und anschließend von Fachleuten ausgebessert würden: „Sie sind aber eben auch ziemlich alt.“

Info

Die Begehungen sollen am Montag, 22. Juni, 16 Uhr, sowie Donnerstag, 25. Juni, 12 Uhr, stattfinden. Für Mittwoch, 26. August, 18 Uhr, ist der Maßnahmenworkshop vorgesehen. Interessenten sollen sich unter Telefon 06331 842425 oder per E-Mail unter stadtplanung@pirmasens.de anmelden.

