Die Stadt lebt: Wer am Montag in der Fußgängerzone unterwegs war, mochte seinen Augen kaum trauen. Nachdem in den vergangenen Wochen das triste Bild einer verwaisen Fußgängerzone nur allzu normal geworden war, mussten Passanten am ersten Öffnungstag des Einzelhandels nach dem Lockdown an manchen Stellen achtgeben, den erforderlichen Mindestabstand nicht zu unterschreiten. Viele Schnäppchenjäger waren unterwegs, weil jetzt einige Geschäfte ihre Lager räumen und mit Tiefstpreisen locken. Aber auch Fachgeschäfte wie Wölfling dürfen sich wieder über Kundschaft freuen: „Wir begrenzen es zurzeit auf maximal sechs Personen zur gleichen Zeit. Alle freuen sich total, dass sie kommen können, genauso wie wir sehr gerne wieder Kunden begrüßen“, schildert Mitarbeiterin Kirsten Demberger die positive Stimmung. Viele hätten sich telefonisch über den Einlass-Modus und die Öffnungszeiten informiert. Groß sei das Interesse an Accessoires für die Osterzeit. „Außerdem merkt man, dass die Lokale noch nicht offen sind und zu Hause gekocht wird: Koch- und Backartikel stehen hoch im Kurs“, so die Fachfrau.