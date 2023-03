Die Bauarbeiten in der Fußgängerzone zwischen Sandstraße und Lutherkirche sind angelaufen. Die Stadtwerke haben bereits die Bereiche eingezeichnet, die für die provisorischen Gas- und Wasserleitungen vorgesehen sind.

Von Klaus Kadel-Magin

Das Pflaster wurde ebenfalls schon aufgeschnitten, um die Gräben für das Provisorium ausheben zu können. Die Stadtwerke rechnen mit einer Bauzeit von sechs Wochen für die provisorischen Leitungen. Danach kann die eigentliche Verlegung neuer Fernwärme-, Gas-, Wasser- und Stromleitungen beginnen. Die Fernwärme soll im Laufe des Aprils – bei entsprechend warmer Witterung – abgestellt werden. Betroffen sind davon sieben Fernwärmekunden in dem 180 Meter langen Teilstück der Fußgängerzone. Die neue Fernwärmeleitung soll bis August fertig sein. Die Stadtwerke investieren hier 1,3 Millionen Euro.

Die Arbeiten sind der zweite Teil des Komplettumbaus der Fußgängerzone in diesem Bereich. Aus einer theoretisch nur für Fußgänger reservierten Zone wird bis Ende kommenden Jahres ein verkehrsberuhigter Bereich mit Schrittgeschwindigkeit, Kurzzeitparkplätzen und Spielbereichen. In einem ersten Teil wurden im vergangenen Jahr vom Tiefbauamt die Kanäle per Inlinerverfahren saniert. Außerdem mussten umfangreiche Gewölbekeller vor dem früheren Kaufhaus Moster verfüllt werden. Die Gewölbe waren bisher nicht bekannt und sind erst nach Bodenuntersuchungen zur Vorbereitung der Stadtwerkearbeiten aufgetaucht. Dieses Jahr arbeiten die Stadtwerke in dem Bereich und der Umbau zur Spielstraße soll 2024 in einem dritten Teil erfolgen.