Der SC Hauenstein hat am Mittwochabend in der 1. Fußball-Verbandspokalrunde gegen den FC Fehrbach mit 6:0. Nach torloser erster Halbzeit, in der sich vor 170 Zuschauern im Stadion am Neding wenig tat, kam der SCH in dem Duell zweier Landesligisten noch zu einem deutlichen Sieg. Die Torfolge: 1:0 Luca Schmidt (58.), 2:0 Niklas Kupper (67.), 3:0 Dennis Brödel (71.), 4:0 Tim Scherer (82.), 5:0 Brödel (85.), 6:0 Dominik Rindchen (88., Eigentor). In der zweiten Runde müssen die Hauensteiner am Sonntag – Anstoßzeit noch offen – beim Lokalrivalen SV Hinterweidenthal antreten.