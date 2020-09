Der SC Hauenstein hat am Sonntagnachmittag in der Fußball-Landesliga das Kreisderby beim SV Hermersberg mit 3:1 gewonnen. Vor 280 Zuschauern brachte Miguel Deho die Gastgeber in Führung, dann trafen Kai Schacker, Yannick Roth und der eingewechselte Spielertrainer Niklas Kupper für den Sportclub, bei dem sechs U20-Spieler in der Startelf standen.