Am Samstag (16 Uhr) trifft die SG Rieschweiler II im Heimspiel auf den FK Clausen und muss im Hinblick auf die drohende Abstiegsrunde punkten. „Es ist ein ganz wichtiges Spiel für uns, weil die Punkte in die Abstiegsrunde mitgenommen werden. Das ist ein 50:50-Spiel“, sagt SGR-Spielertrainer Daniel Preuß vor der Partie gegen Clausen.

Beide Mannschaften haben erst drei Zähler auf dem Konto. Schon in der A-Klasse seien es immer enge Partien zwischen den beiden Teams gewesen. Besonders in Erinnerung blieb ihm ein 5:5 gegen den FKC, aber auch ein 3:2-Sieg in der Rückrunde der Saison 2018/2019. „Clausen hat aber neue Spieler bekommen, die bringen schon ordentlich Qualität mit“, fügt der SGR-Trainer an, der seine Mannschaft teils unter Wert geschlagen sieht. „Wir haben auch gegen die Topteams lange gut mitgehalten und bekamen oft ganz spät Gegentore. Daraus müssen die Jungs aber lernen“, meint Preuß, der auch auf einige Stammspieler verzichten muss.

Verstärkung aus dem Verbandsligakader wird es aber trotz personeller Engpässe nicht geben. „Wir haben 20 Spieler im Kader und wollen mit unseren Leuten spielen“, fügt Preuß an, der durch die Austragung des Spiels auf dem Kunstrasen im Christoph-Weis-Stadion einen Vorteil sieht.

Primus und Schlusslicht kicken am Sonntag

Tabellenführer SC Weselberg trifft am Sonntag (15.30 Uhr) auf eigenem Rasen auf die SG Knopp/Wiesbach, Ligaschlusslicht SV Herschberg empfängt den FV Bruchmühlbach (Sonntag, 15 Uhr).