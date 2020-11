Die Fußball-Regionalliga Südwest pausiert bis 30. November. Der Spielbetrieb wird nur dann ab 1. Dezember wieder aufgenommen, wenn für alle 22 Mannschaften ab 17. November ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen wieder erlaubt ist.

Das Gebiet der Regionalliga Südwest erstreckt sich auf vier Bundesländer. Während Baden-Württemberg, Hessen und das Saarland die Viertliga-Fußballer als Berufssportler ansehen und daher auch im Corona-Teil-Lockdown Training und Spielbetrieb gestatten, tut dies Rheinland-Pfalz nicht. Neben dem FK Pirmasens spielen drei weitere Teams aus Rheinland-Pfalz in der Regionalliga Südwest: RW Koblenz, Mainz 05 II und Schott Mainz. Dass diese vier Mannschaften im November nur Auswärtsspiele austragen, kam für die Spielkommission der Liga „nicht in Betracht“, da den Teilnehmern aus Rheinland-Pfalz ein Training am Vereinssitz „rechtlich unmöglich“ sei.