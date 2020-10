Der SV Hermersberg steht überraschend unter den letzten acht Teams im Fußball-Verbandspokal. Der Landesligist besiegte am Mittwochabend im Achtelfinale vor rund 250 Zuschauern den Oberligisten TSG Pfeddersheim mit 2:0 (0:0). Beide Tore erzielte SVH-Mittelstürmer Florian Weber. Der erste Treffer gelang dem langen Blondschopf in der 65. Minute nach einer weiten Linksflanke von Christoph Metzger. Vier Minuten später zirkelte Hermersbergs Mittelfeldspieler Tim Dudek einen Freistoß an den Pfosten; von TSG-Keeper Patrick Ruby sprang der Ball dann ins Aus. Die daraus resultierende Ecke schlug Dudek zu Weber, der das 2:0 (70.) köpfte. Neun Minuten später hatte Weber, der zuletzt in zwei Landesligaspielen fünf Tore gemacht hatte, auch noch die Möglichkeit zum 3:0.