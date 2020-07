Peter Tretter beendet am Freitag sein Engagement als Sportlicher Leiter beim Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens und wird ab 1. August U15-Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Der FKP bestätigte dies am Montag. Tretter war von 2012 bis 2019 Herren-Cheftrainer in Pirmasens, anschließend dort Sportkoordinator und seit Mai Sportlicher Leiter. Bei den Regionalliga-C-Junioren des FCK beerbt der 53-jährige Hinterweidenthaler Stefan Meißner, der ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München wechselte.