Eine der wenigen Kneipen, die noch Essen haben, ist das „Deutsche Haus“. Mittags gehen Rollbraten oder Schaschlik über die Theke – abends gibt es Bier zum Fußball.

Genau 111 Jahre alt sei das Lokal, weiß Frank Neuheisel zu berichten. Seiner Frau Claudia gehört das Deutsche Haus. Sie hat es von den Eltern geerbt, die 1995 das Lokal übernommen hatten. Das Alter weiß Frank Neuheisel so genau, weil direkt über ihm eine Art Urkunde für 100 Jahre Verbundenheit zur Parkbrauerei hängt. Die wurde 2015 überreicht.

Der Coronakrise ist es zu verdanken, dass die Familie Neuheisel neben Bierausschank auch noch Tagesessen anbietet. Weil während Corona der Laden lange dicht war, wollte Frank Neuheisel nicht einfach die Hände in den Schoß legen und bot Tagesessen zur Abholung an. „Ich koche selber. Das ist hier alles frisch. Bei mir gibt es kein Dosenfutter“, betont der 53-Jährige. Das Angebot sei während dieser Zeit gut angekommen und nachdem der normale Kneipenbetrieb wieder starten konnte, habe er es einfach beibehalten.

„Ich habe schon immer gerne gekocht und es bei der Oma gelernt“, erzählt er. Deshalb werden im „Deutschen Haus“ seitdem immer mittags Hähnchenschenkel, Rahmbraten oder Haschee mit Nudeln serviert. Bei Haschee sei die Bude voll, ebenso wenn Steaks auf der Karte stünden, freut sich Neuheisel, der in der Stadt besser als „Stegge“ bekannt ist, über die gute Resonanz auf seine bodenständige Kochkunst. Weil das Essen so gut angenommen werde, habe er donnerstags und freitags auch noch abends das Tagesessen im Angebot.

Mit fünf Jahren das erste Bier gezapft

Die Familie Neuheisel ist eine klassische Kneipierfamilie. Claudia Neuheisels Eltern hatten schon das „Deutsche Haus“. Die Frau ist gewissermaßen in der Kneipe groß geworden, wie ihr Mann auch. „Meine Oma hatte das Hundeheim in Niedersimten“, erzählt er. Dort sei er als kleines Kind immer gewesen und habe mit fünf Jahren das erste Bier gezapft. „Ich war noch nie woanders als in der Kneipe“, sagt er und lässt sich seinen Rollbraten schmecken. Wobei: Bis 2025 sei er noch hauptberuflich bei John Deere beschäftigt gewesen. Das habe er aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. Seine Frau Claudia ist seit ihrem 18. Lebensjahr im Geschäft der Eltern dabei gewesen.

Das „Deutsche Haus“ ist eine typische Kneipe mit langen Eckbänken, einem Billardtisch und drei Dartscheiben. Die Einrichtung ist noch aus den 1980er-Jahren. Nur die Stühle haben Neuheisels erneuern lassen. Das alte Design gefalle ihnen sehr gut, betont Frank Neuheisel. Und so kommt der Gast in einen langgezogenen Gastraum mit Holzdecke und teilweise holzvertäfelter Wand, in dem die Vereinsfahnen des FK Pirmasens und des 1. FC Kaiserslautern auffallen.

Sportler kämen gerne für ein Bier in das „Deutsche Haus“, erzählt Frank Neuheisel. Die Kneipe biete Fußballübertragungen per Sky. Wenn der FCK auswärts spielt, sei die Bude voll. Das war es auch, als der FKP gegen den HSV im DFB-Pokal spielte. Da sei es rappelvoll gewesen, erinnern sich Claudia und Frank Neuheisel noch gerne an den Tag im August 2025.

Vier Sorten Bier vom Fass

70 Sitzplätze gibt es drinnen und nochmal 20 im Biergarten hinter der Winzler Straße. Eine Besonderheit des Deutschen Hauses seien die vier Biersorten, die frisch gezapft werden, meint ein Gast. „Das gibt es sonst nirgends“, so der Bierkenner. Park Pils, Park Weizen und Park Helles sowie Diebels Alt als Fremdmarke kommen aus dem Zapfhahn. Gern getrunken werde auch ein Glas Wein und Claudia Neuheisel kann seit längerem schon einen Trend zum alkoholfreien Bier erkennen. „Das ist viel gefragt“, so ihre Beobachtung. Vor allem das alkoholfreie Colabier werde gerne getrunken.

Zur Geschichte des Lokals sei nicht so viel bekannt. Woher der Name komme, wissen die Neuheisels nicht. „Das hieß schon immer so“, meint Frank Neuheisel. In früheren Jahren habe es im hinteren Bereich noch ein kleines Kino gegeben und auch einen Schießstand, sei ihm berichtet worden. Dort seien jetzt aber die Toiletten des Lokals.

Engagement für soziale Projekte

Neben der Begeisterung für Fußball im Fernsehen wird im „Deutschen Haus“ auch ganz direkt Sport betrieben. Je zwei Dart- und Billardmannschaften spielen in der Kneipe. Nach dem Training kämen immer gerne Tischtennis- und Fußballspieler auf ein Bier vorbei. Beim Dartsport seien die zwei Mannschaften des Deutschen Hauses „der Sheriff in der Stadt“, wie es Frank Neuheisel formuliert. Leider habe aber gerade beim Billard die Begeisterung in Pirmasens stark abgenommen. „Früher hatten wir in Pirmasens 50 Billardmannschaften, jetzt sind es noch 19“, beklagt der Kneipier.

Die Gastronomenfamilie engagiert sich noch für soziale Projekte. Jedes Jahr kommen über das Deutsche Haus Spenden von bis zu 6000 Euro für die Aktion Wunschpäckchen zusammen, erzählt Claudia Neuheisel. Über Wunschpäckchen erhalten Familien, die nicht so viel Geld haben, zu Weihnachten doch noch Geschenke für die Kinder.

Steckbrief: Deutsches Haus

Eröffnungsjahr: 1915, Inhaberin: Claudia Neuheisel. Biermarke: Parkbräu. Bierpreis: 0,4 Liter 3,20 Euro und 0,3 Liter 2,90 Euro (beides gezapft). Besonderheiten: Billard, Dart, Spielautomaten. Das „Deutsche Haus“ ist eine Raucherkneipe. Adresse: Marsstraße 1 in Pirmasens.

Öffnungszeiten: Montag 15 bis 10 Uhr, Mittwoch 11.30 bis 20 Uhr, Donnerstag 11.30 bis 23 Uhr, Freitag 11.30 bis 13 Uhr und 15 bis 4 Uhr, Samstag 13 bis 4 Uhr (bei FCK-Spielen) ansonsten 15 bis 4 Uhr, Sonntag 17 bis 23 Uhr.

Zur Serie

Die Zeiten, in denen es Hunderte Kneipen in Pirmasens gab, sind vorbei. Trotzdem hat die Stadt noch einiges zu bieten. In der Serie „PS am Zapfhahn“ stellen wir Pirmasenser Kneipen sowie die Gesichter hinter den Theken vor.

